Libano: Onu, lavoreremo con i Paesi donatori per risolvere la crisi dei rifugiati (2)

- Nel novembre 2022, il Programma alimentare mondiale (Pam) ha concesso al Libano un finanziamento di 5,4 miliardi di dollari per tre anni, ovvero 1,8 miliardi di dollari l'anno. Un aumento significativo, se si considera che il Pam aveva stanziato solo 700 milioni di dollari, di cui il 70 per cento era destinato ai rifugiati siriani e il restante 30 per cento alla popolazione libanese. Il Libano, intanto, sta affrontando quella che gli analisti considerano come la crisi economica più grave della sua storia, con la maggior parte della popolazione sprofondata nella povertà. Con l’aumento dei prezzi e la drastica svalutazione della moneta nazionale, la crisi ha drammaticamente peggiorato le condizioni di vita della popolazione, portando circa l'80 per cento dei libanesi al di sotto della soglia di povertà, rispetto al meno del 30 per cento di prima della crisi. Pertanto, i 5,4 miliardi di dollari di "aiuti d'emergenza in natura e in denaro" saranno destinati a "1 milione di rifugiati siriani e a 1 milione di libanesi" per gli anni 2023-2025, come dichiarato dal direttore del Pam in Libano, Abdallah al Wardat. Il Paese dei cedri ospita attualmente circa 1,5 milioni di siriani, di cui quasi un milione registrati dall’Onu. (Lib)