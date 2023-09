Pnrr: Lanzetta (Enel), nostro impegno totale è di 3,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro impegno totale per il Pnrr è di 3,8 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il direttore Italia del gruppo Enel, Nicola Lanzetta, nel corso dell’audizione nell'ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, davanti alle commissioni riunite Bilancio della Camera e Politiche Ue e Bilancio del Senato. “Il grande nostro impegno sul Pnrr è fatto sulle reti di distribuzione. Primo, perché l'Italia non può non avere una rete di distribuzione all'altezza; e secondo, siamo un Paese che sta andando verso una generazione di elettricità distribuita”, ha aggiunto. (Rin)