Karabakh: ministero Esteri Russia, non siamo stati avvertiti dell'operazione dell'Azerbaigian

- Le indiscrezioni secondo cui l'Azerbaigian avrebbe avvertito in anticipo le forze di pace russe sulla "operazione antiterrorismo" nel Nagorno Karabakh non sono vere. E' quanto ha scritto sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "I media stanno diffondendo informazioni secondo cui la parte azerbaigiana avrebbe avvertito 'in anticipo' le forze di pace russe sull'odierna 'operazione antiterrorismo' nel Nagorno Karabakh. Questo non è vero", si legge nel messaggio. Zakharova ha inoltre precisato che Baku ha informato Mosca "pochi minuti prima di iniziare l'operazione". (Rum)