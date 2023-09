Roma: assessora Ambiente, al via rinnovo aree ludiche Villa Pamphili e Parco Allievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma sono partiti i lavori dei cantieri per il rinnovo delle due aree ludiche di Via Vitelia e di Casale Giovio - a Villa Pamphili - e di quella del Parco Allievo a Primavalle. A Villa Pamphili l'intervento consisterà nella iniziale totale rimozione delle vecchie attrezzature, per poi procedere con l'installazione di nuovi giochi in legno: altalene anche inclusive a nido, struttura a castello con scivolo, casette, percorsi di equilibrio e sagome di animali. Le aree saranno dotate di pavimentazione anti trauma. La conclusione dei lavori è prevista entro la metà di dicembre prossimo. Al Parco Allievo nel Municipio XIV verranno realizzate ex novo un'area fitness dotata di struttura multi attività e un'area giochi con l'installazione di altalene di cui una a nido, una rete di arrampicata, una struttura inclusiva a forma di camion dei pompieri, una casetta a forma di aeroplano, gioco a molla a forma di elicottero e un binocolo. Verrà posata la pavimentazione antishock in gomma colata. La fine lavori è prevista entro il mese di ottobre. Lo comunica in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. (segue) (Com)