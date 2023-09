Roma: assessora Ambiente, al via rinnovo aree ludiche Villa Pamphili e Parco Allievo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro di progettazione del Dipartimento tutela ambientale - spiega Alfonsi - prosegue il piano di riqualificazione e nuova realizzazione di aree ludiche grazie al quale, dalla fine del 2021, sono stati completati 74 parchi gioco in tutti i Municipi. Insieme al completo rinnovamento delle due aree a Villa Pamphili, assume un particolare significato la realizzazione di un'area fitness e ludica che non esisteva al Parco Giuseppe Allievo, in quella stessa strada dove, il 4 settembre scorso, si è consumato l'atroce femminicidio di Rossella Nappini. Proseguiamo il nostro lavoro - conclude - per rendere accoglienti ville, parchi e giardini anche con aree ludiche sicure e inclusive in tutti i quadranti della città". (Com)