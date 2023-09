Lazio: Battaglia (Pd), legge su figli meritevoli è insulto a famiglia e figli in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stupore per la proposta di legge regionale, a firma Orlando Tripodi della Lega, che intende istituire un premio per i figli meritevoli: "oltre ad essere un insulto per la famiglia in quanto tale, che si barcamena in assenza di una politica regionale sul tema, è anche un insulto a quei figli "non meritevoli" che sono a totale carico della famiglia stessa. Non esistono figli meritevoli e figli non meritevoli". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd di Roma e presidente della commissione Lavoro e Cultura di Roma Capitale. "Esiste la famiglia con il suo carico di difficoltà, i cui figli sono parimenti meritevoli anche quando vivono momenti di difficoltà o debolezza. Spero ci sia un ravvedimento e che il Governatore Rocca stoppi immediatamente questa proposta che lacera il tessuto familiare e non aiuta quei figli che hanno maggiori difficoltà", conclude Battaglia. (Com)