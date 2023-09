Corea del Sud-Russia: colloqui con Pyongyang, governo di Seul convoca ambasciatore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha convocato l'ambasciatore russo a Seul, Andrej Kulik, per presentare una denuncia sulla cooperazione militare tra Mosca e la Corea del Nord. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap", il viceministro degli Esteri di Seul, Chang Ho-jin, ha chiamato all'inizio della giornata l'ambasciatore e ha chiesto a Mosca di rispettare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La convocazione è arrivata dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un vertice con il presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana e ha visitato una serie di siti militari tra le crescenti preoccupazioni su un possibile accordo sulle armi tra i due Paesi. Chang ha chiesto alla Russia di porre fine “immediatamente” alle iniziative volte a cercare legami militari con la Corea del Nord e ha sottolineato che la Russia dovrebbe agire "responsabilmente" come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e che qualsiasi violazione della risoluzione, così come le azioni che minacciano la sicurezza della Corea del Sud, avrebbero un impatto negativo sulle relazioni tra i due Paesi. (Git)