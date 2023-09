Migranti: Casini posta Andreottti, "con aiuti si frena emergenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione interparlamentare, Pier Ferdinando Casini, nelle stories del suo profilo Instagram pubblica un video che riprende un intervento di Giulio Andreotti risalente agli anni '80 in cui l'ex presidente del Consiglio sottolineava l'urgenza del fenomeno migratorio e la necessità di aiutare i paesi africani. "Ci saranno milioni e milioni di persone che sfonderanno i confini dell'Europa, sarà la marcia dei tartari, sarà qualcosa di veramente non frenabile. Chi dice: 'ma come, abbiamo bisogno di tante cose noi e andiamo a dare aiuti ai tunisini, agli algerini, ai libici o altre popolazioni? Non possono aiutarsi loro con un piano inter-arabo?' Sappia che questi sono argomenti che valgono - conclude Andreotti - per scrivere di libri ma non per risolvere problemi".(Rin)