Migranti: Francia, presidente dipartimento Alpi Marittime lancia allarme sui flussi dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del dipartimento francese delle Alpi Marittime, Charles Ange Ginesy, ha lanciato un allarme sulla "ondata" di migranti che rischia di arrivare sul suo territorio a causa degli sbarchi a Lampedusa. "Non si può lasciare solo un dipartimento", ha affermato Ginesy, spiegando che un flusso così importante "non può essere gestito". Il presidente del dipartimento ha poi garantito che verrà fatto di tutto per dare soccorso e mettere al riparto "i bambini che soffrono". (Frp)