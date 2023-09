Repubblica Dominicana: governo prende atto della richiesta Onu di far passare aiuti umanitari ad Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Dominicana prende atto della richiesta arrivata dalle Nazioni Unite di far passare gli aiuti umanitari ad Haiti attraverso la sua frontiera, chiusa dal 15 settembre in risposta alla costruzione, considerata abusiva, di un canale sul fiume binazionale Masacre. Santo Domingo ha risposto alle critiche dell’esperto sui diritti umani per Haiti, William O’Neill, secondo cui la chiusura avrà un impatto sui posti di lavoro e sulle imprese che dipendono dal commercio transfrontaliero e risultati “terribili” sull’accesso ai beni essenziali ad Haiti, che sta già affrontando una crisi umanitaria. Il Governo dominicano, recita un comunicato del ministero degli Esteri, “esprime profonda preoccupazione per la mancata risposta da parte delle Nazioni Unite alla grave crisi umanitaria, politica e di sicurezza che colpisce Haiti da anni. Dal 2021, esortiamo la comunità internazionale a rispondere alla richiesta di aiuto delle autorità haitiane, riconoscendo l’impatto che questa crisi ha sulla nostra regione e, in particolare, sul nostro Paese”. Il governo dominicano, prosegue, “prende atto della richiesta di concedere aiuti umanitari ad Haiti, ma ribadisce che la soluzione immediata e definitiva a questo problema è nelle mani di Haiti e di quando deciderà di porre fine alla costruzione del canale”. (segue) (Mec)