Repubblica Dominicana: governo prende atto della richiesta Onu di far passare aiuti umanitari ad Haiti (2)

- La Repubblica Dominicana manterrà chiuse le frontiere con Haiti rimarranno chiuse fino a quando non si metterà fine alla costruzione del canale che devia il corso del fiume binazionale Masacre, ha detto il presidente dominicano, Luis Abinader, commentando in un discorso televisivo la più recente evoluzione della cosiddetta "crisi dell'acqua". "Le misure rimarranno in vigore fino a quando non otterremo la paralisi definitiva del canale in costruzione", ha detto Abinader. Nell'intervento a reti unificate di poco meno di dieci minuti, il presidente ha ricordato che oltre alla chiusura delle frontiere "marittime, aeree e terrestri", il governo ha anche disposto il veto all'ingresso nel Paese dei "promotori" del canale e il rafforzamento della frontiera. Una riposta "contundente" a un fenomeno che, assicura Abinader, nulla ha a che vedere con le relazioni tra i due popoli. (segue) (Mec)