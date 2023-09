Repubblica Dominicana: governo prende atto della richiesta Onu di far passare aiuti umanitari ad Haiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha ricordato che alcuni cittadini haitiani hanno iniziato nel 2018 a costruire "in modo privato e unilaterale" l'opera. Lavori che si erano interrotti con l'assassinio del presidente Jovenel Moise, nel luglio del 2021, e che sono però ripresi da alcune settimane, per mano "degli stessi agenti provocatori di sempre". Santo Domingo prende provvedimenti per frenare gli "incontrollabili, responsabili dell'insicurezza ad Haiti, che per loro interessi privati adesso cospirano anche contro la stabilità del loro governo e la sicurezza delle nostre risorse idriche". Se nel Paese vicino ci sono "incontrollabili, vi assicuro che non lo saranno per gli interessi del popolo dominicano", ha aggiunto. (segue) (Mec)