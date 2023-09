Repubblica Dominicana: governo prende atto della richiesta Onu di far passare aiuti umanitari ad Haiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Dominicana aveva disposto la chiusura delle frontiere dalla mattina del 15 settembre, scaduto l'ultimatum dato quattro giorni prima alle autorità haitiane. Nel mirino di Santo Domingo un "canale privato" che "imprenditori haitiani" starebbero costruendo per deviare parte delle acque del Masacre, fiume che corre lungo la frontiera, verso una riserva destinata ad alimentare l'agricoltura delle loro aziende. La costruzione del canale rischia soprattutto di lasciare a secco le risaie e togliere acqua preziosa agli allevamenti di bovini per la produzione del latte, le due principali risorse economiche della strategica città dominicana di Dajabon. La chiusura delle frontiere, e dei mercati che corrono lungo il confine, avrà inevitabili ricadute sulle economie dei due Paesi e soprattutto di quella haitiana, già in pesante sofferenza. (segue) (Mec)