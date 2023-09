Energia: Mdc Enna, bolletta stratosferica Sen, grazie a diffida rettificata fattura a lavoratrice precaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' successo di nuovo. Una nota compagnia di energia elettrica (Servizio elettrico nazionale - Sen) fa recapitare ad una consumatrice una bolletta bimestrale di ben 1.029,11 euro per una utenza domestica relativa a una casa di soli 45 mq, abitata da due persone. Lo denuncia in una nota il Movimento difesa del cittadino (Mdc), associazione a tutela dei consumatori, attraverso il proprio sportello di Enna in Sicilia. La consumatrice, sbigottita dall’importo del tutto ingiustificato, prova a contattare il numero verde della compagnia di energia elettrica cercando di spiegare che ci doveva essere un errore in quanto aveva riscontrato che il contatore era rotto, dunque i consumi anomali in bolletta erano dovuti al guasto. L’operatrice del call center tuttavia - spiega Mdc Enna - liquidava l'utente con poche parole tra cui: "deve pagare" - "l’importo è dovuto" il contatore "sarà cambiato fra due-tre mesi da una ditta in sub appalto" e, aggiungeva che, qualora dovesse risultare funzionante, l’intervento sarebbe stato "a carico" della consumatrice stessa. A questo punto la malcapitata, lavoratrice precaria con uno stipendio di appena 600,00 euro mensili, si reca presso la sede del Movimento difesa del cittadino di Enna. La signora espone il suo caso alla presidente del Movimento, Filippa Tirrito, che procede ad inviare una diffida alla società di energia elettrica, che - sottolinea Mdc - sorprendentemente si ravvede, provvedendo a sostituire il contatore, a verificare gli effettivi consumi e ad emettere una fattura di rettifica che azzera totalmente la bolletta precedente di 1.029,11 euro e, infine, rimborsa un credito residuo di alcune centinaia di euro. Il Movimento difesa del cittadino, con la sua rete territoriale di sportelli, prosegue il proprio impegno in favore degli utenti dell'energia vessati da aumenti ormai stratosferici delle bollette.(Com)