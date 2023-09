Viabilità: delegata Città metropolitana Roma, al via lavori messa in sicurezza Polense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati questa mattina i lavori in collaborazione con Anas di messa in sicurezza della Strada provinciale Prenestina-Poli (Polense), a Roma. Lo afferma in una nota la consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia. "I lavori - spiega - prevedono la riqualificazione profonda del manto stradale, della segnaletica orizzontale e il ripristino dei presidi idraulici, oltre la bonifica del verde che è stata eseguita nei giorni precedenti. L'intervento si estenderà lungo tutta la Polense, coprendo l'intera lunghezza della strada", conclude. (Com)