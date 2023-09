Asia: prossima settimana colloqui ad alto livello tra Corea del Sud, Cina e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Corea del Sud, Cina e Giappone hanno in programma di tenere un incontro ad alto livello a Seul la prossima settimana per discutere della cooperazione a tre, compresa l'organizzazione di un vertice trilaterale dei loro leader. Lo rende noto in un comunicato il ministero degli Esteri di Seul, secondo cui l'incontro, previsto per il 26 settembre, riunirà il viceministro degli Esteri sudcoreano Chung Byung-won, il viceministro degli Esteri del Giappone, Takehiro Funakoshi, e il viceministro degli Esteri cinese Nong Rong. Lim Soo-suk, portavoce del ministero, ha affermato che le tre parti discuteranno varie questioni relative al loro organo consultivo trilaterale e rivedranno lo stato attuale e la direzione futura della cooperazione tra i tre Paesi. "Il vertice trilaterale è attualmente in discussione con l'obiettivo di tenerlo entro l'anno", ha detto il funzionario, aggiungendo che presto potrebbe tenersi un incontro dei ministri degli Esteri per coordinare la data del vertice. I vertici trilaterali tra i vicini regionali, tenutisi per la prima volta nel dicembre 2008, sono stati sospesi dopo l’ottavo incontro del dicembre 2019 a seguito di una disputa tra Corea del Sud e Giappone sulle sentenze sulla compensazione del lavoro forzato e della pandemia di Covid. (Git)