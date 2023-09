Regno Unito: Ocse, Londra avrà inflazione più alta dei Paesi del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è sulla buona strada per osservare quest'anno l'inflazione più alta tra tutti i Paesi del G7. È quanto emerge dalle nuove previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui la crescita economica del Regno Unito è in ritardo rispetto alla maggior parte delle altre potenze del G7, anche se non si prevede che il Paese cada in recessione. Secondo le previsioni, l'inflazione in Regno Unito quest'anno dovrebbe attestarsi in media al 7,2 per cento, inferiore al 9,1 per cento dell'anno scorso, ma pur sempre il tasso più alto del G7. (Rel)