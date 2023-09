Serbia: sondaggio, 44 per cento cittadini voterebbe per governo attuale in caso di elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le elezioni si svolgessero nei prossimi mesi in Serbia il 44 per cento degli elettori voterebbe per la coalizione di governo, a fronte di un 38 per cento che darebbe la preferenza al blocco dei principali partiti dell'opposizione. E' quanto emerge da una rilevazione dell'agenzia Stata. Il Partito progressista serbo (Sns) al governo registra il 36,3 per cento dei consensi, seguito dal Partito libertà e giustizia (Ssp) con il 9,8 per cento e dal Partito socialista serbo (Sps) con il 7,3 per cento. Secondo il sondaggio, il 46 per cento degli intervistati è favorevole all'adesione della Serbia all'Unione europea, contro il 37 per cento di contrari. Il 39 per cento degli intervistati ha risposto che vive peggio rispetto a un anno fa, mentre il 40 per cento dice che non è cambiato nulla e il 18 per cento che vive meglio ora rispetto a prima. Tra i problemi principali, il 72 per cento del campione intervistato ha citato l'aumento dei prezzi, il 48 per cento la cattiva situazione dei lavoratori e i bassi salari, mentre il 45 per cento ha menzionato la corruzione e la criminalità. Per quanto riguarda le proteste contro la violenza, che si susseguono settimanalmente nel Paese, il 44 per cento degli intervistati le sostiene, mentre il 39 per cento invece non le sostiene. (Seb)