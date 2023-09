Germania: accuse di abusi sessuali contro il defunto cardinale Hengsbach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accuse di abusi sessuali su minori sono state sollevate contro il cardinale Franz Hengsbach, primo vescovo di Essen, defunto nel 1991. È quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, evidenziando che si tratta del primo caso in cui tali sospetti colpiscono un porporato tedesco. Tra le più importanti figure della Chiesa cattolica nella Germania del secondo dopoguerra, il conservatore Hengsbach è ancora oggi ricordato soprattutto come “avvocato dei minatori del distretto della Ruhr”. Ora, la diocesi di Essen ha reso pubbliche le accuse di abusi rivolte nel 2011 e nel 2022 contro il suo fondatore da tre vittime, definendole “gravi”. Allo stesso tempo, la circoscrizione ecclesiastica ha esortato altri possibili vittime a denunciare le violenze, che Hengsbach avrebbe commesso negli anni Cinquanta e Sessanta. Il porporato è il primo cardinale tedesco sospettato di abusi. In precedenza, tali accuse avevano colpito due vescovi: Emil Stehle (1926-2017) e Heinrich Maria Janssen (1907-1988), titolari rispettivamente delle sedi di Santo Domingo in Ecuador dal 1996 al 2002 e Hildesheim. La diocesi di Essen è stata fondata nel 1957 da Papa Pio XII con parti di quella di Muenster e delle arcidiocesi di Colonia e Paderborn. Nato a Velmede nel 1910 e ordinato sacerdote nel 1937, Hengsbach venne intronizzato come vescovo di Essen il primo gennaio 1958. Il prelato venne creato cardinale da Papa Giovanni Paolo II nel 1988, con il titolo di Nostra Signora di Guadalupe a Montemario, chiesa parrocchiale di Roma. Hengsbach resse la diocesi di Essen fino alle dimissioni per limiti d’età il 21 febbraio 1991, spegnendosi il 24 giugno successivo nella stessa città. (Geb)