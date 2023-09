Lombardia: De Corato su bonus facciate, a Brescia truffa da misure dannose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sequestro di oltre 320 milioni di euro frutto di indagini sui bonus facciate, bonus locazioni e sisma bonus nelle province di Brescia e zone limitrofe è un'ulteriore conferma di quanto siano, non solo inutili, ma dannose misure di questo genere. Misure che hanno avuto come unico risultato quello di gravare sulle casse dello stato senza, di fatto, aiutare chi davvero ne avrebbe avuto bisogno. Provvedimenti a pioggia messi in campo senza alcuna tutela e senza gli adeguati controlli che adesso rischiano di rallentare l'azione del Governo a supporto dei ceti più fragili. Chi ha voluto tali misure dovrebbe vergognarsi soprattutto perché, ignorando quanto sta emergendo, giorno dopo giorno, si ostina a difenderle". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. (Com)