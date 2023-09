Spagna: Banca centrale, crescita Pil a +2,3 per cento nel 2023, +1,8 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Spagna ha mantenuto le previsioni di crescita dell'economia nazionale per il 2023 al 2,3 per cento, ma ha tagliato le stime per il 2024 dal 2,2 all'1,8 per cento e ha abbassato le proiezioni per il 2025 dal 2,1 al 2 per cento a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, del deterioramento del contesto esterno e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Secondo il rapporto dell'istituto, l'attività dell'economia spagnola ha mostrato segni di "indebolimento" nei mesi estivi, come è accaduto nel contesto europeo e internazionale. Dopo una crescita dello 0,4 per cento nel secondo trimestre, si stima una crescita del Pil di circa lo 0,3 per cento nel trimestre in corso. Tra gli altri fattori, si indica anche la possibile revoca alla fine del 2023 delle misure approvate dal governo per far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina, che contribuirebbe negativamente alla crescita dell'economia spagnola nei prossimi anni, soprattutto nel 2024. (Spm)