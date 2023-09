Karabakh: Borrell, Ue condanna crescita tensioni, Azerbaigian fermi attività militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna l'escalation militare lungo la linea di contatto e in altre località del Karabakh. È quanto si legge in una dichiarazione di Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. "L'Ue deplora la perdita di vite umane causata dall'escalation. Chiediamo l'immediata cessazione delle ostilità e che l'Azerbaigian interrompa le attività militari in corso. È urgente tornare al dialogo tra Baku e gli armeni del Karabakh", dichiara Borrell. "Questa escalation militare non deve essere usata come pretesto per forzare l'esodo della popolazione locale. La violenza deve cessare per creare un ambiente favorevole ai colloqui di pace e di normalizzazione. È necessario un impegno genuino da parte di tutte le parti per lavorare verso risultati negoziali. L'Ue rimane pienamente impegnata a facilitare il dialogo", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)