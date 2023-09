Covid: De Cristofaro (Avs), Rai invece di dissociarsi da parole medico no-vax, presti attenzione a scelta ospiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La toppa è sempre peggio del buco. La Rai e il direttore dei Gr Rai Pionati invece di prendere le distanze dalle parole del medico no-vax Massimo Citro della Riva, pronunciate durante la trasmissione di Rai Radio1 'Giù la maschera' condotta da Marcello Foa, dovrebbero prestare maggiore attenzione proprio agli ospiti invitati in trasmissione. Aspettiamo che si dissoci anche Foa". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra del Senato Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai. "Il medico aveva un curriculum no-vax di tutto rispetto ed era già stato sospeso dall'Ordine dei medici per le sue posizioni sui vaccini. Quindi si poteva immaginare quale fosse la sua posizione sul Covid - prosegue De Cristofaro -. Potevano pensarci prima a meno che l'intento della trasmissione e del suo conduttore non fosse proprio quello di dare una vetrina alle posizioni anti vaccini proprio nel periodo in cui i dati dei contagi tornano ad essere preoccupanti. La Rai, il servizio pubblico, deve attenersi alla scienza e offrire informazioni corrette e utili ai cittadini e non dare la parola al primo stregone che passa", conclude De Cristofaro. (Rin)