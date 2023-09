Kenya: precipita elicottero militare nella contea di Lamu, si temono otto morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare si è schiantato durante la notte mentre era di pattuglia nella contea costiera di Lamu, in Kenya, provocando la morte di tutto l'equipaggio a bordo. L'elicottero, riferisce la stampa locale, è caduto nella foresta di Boni, un'area a cavallo del confine con la Somalia e dove il gruppo militante somalo al Shabaab organizzano di frequente attacchi mortali. Le Forze di difesa del Kenya (Kdf) non hanno indicato quante persone fossero a bordo dell'elicottero al momento dell'incidente, tuttavia alcuni resoconti dei media parlano di almeno otto persone morte nell'incidente. "L'equipaggio e altro personale militare a bordo facevano parte di uno squadrone di sorveglianza aerea che intensificava i pattugliamenti diurni e notturni e la sorveglianza per l'operazione Amani Boni in corso", hanno dichiarato le Kdf in un comunicato. Una commissione d'inchiesta è stata inviata sul posto nella foresta di Boni per stabilire le cause dell'incidente. (Res)