Brasile: ministro Finanze Haddad, risultato elettorale "esotico" in Argentina potrebbe impedire accordo Mercosur-Ue

- Un risultato elettorale "esotico" in Argentina potrebbe impedire la conclusione dell'accordo commerciale tra Mercato comune del Sud (Mercosur) e Unione europea (Ue). Lo ha detto il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, nel corso di un evento a New York a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni unite (Onu). "Non so cosa accadrà al Mercosur se l'accordo non verrà concluso e in Argentina avremo un risultato elettorale esotico. Il presidente Lula insiste affinché l'Europa si decida a chiudere l'accordo entro quest'anno. Sa di cosa sta parlando", ha dichiarato Haddad. (segue) (Brb)