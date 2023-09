Brasile: ministro Finanze Haddad, risultato elettorale "esotico" in Argentina potrebbe impedire accordo Mercosur-Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di La Libertad Avanza ha spiegato che "è utile solo per quelli che fanno parte del settore privato, che sono associati ai governi nell'amministrazione di quel commercio, non è utile alla gente. Se il commercio è utile al popolo, che il commercio sia libero". Secondo Milei "quando lo Stato si mette di mezzo è male". Inoltre, ha affermato di non avere alcuna intenzione di approfondire le relazioni commerciali con il Brasile. (Brb)