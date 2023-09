Libano: correntista irrompe in una banca a Beirut, intervento delle forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un correntista ha fatto irruzione nell’edificio della Arab Financing House, filiale della Banca islamica del Qatar, nel quartiere di Corniche Mazraa, a Beirut, per recuperare i propri risparmi, ma le forze di sicurezza e la vigilanza dell’istituto finanziario lo hanno portato fuori con la forza. Lo ha riferito il collettivo “Il grido dei correntisti”, sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), definendo l’intervento delle forze di sicurezza interne “violento e deplorevole”. Il collettivo, inoltre, si è interrogato polemicamente sul perché i cittadini non possano ritirare il proprio denaro depositato nelle banche del Libano, neppure nella filiale della maggiore banca islamica del mondo. Le ragioni, infatti, risiedono nelle restrizioni imposte dalla Banca centrale (Banque du Liban, Bdl) al prelievo di contanti. Ad esempio, tra le circolari della Bdl in vigore, la numero 158 prevede, a partire da luglio 2023, un limite mensile al prelievo di contanti di 300 dollari, oppure di un equivalente in lire libanesi al tasso di cambio di 15.000 lire per un dollaro. Un limite che, solo fino allo scorso giugno, era di 400 dollari. Il collettivo “Il grido dei correntisti” ha più volte criticato tali misure definendole “illegali” ed esprimendo solidarietà nei confronti dei correntisti che fanno irruzione nelle banche per ritirare i propri risparmi. (Lib)