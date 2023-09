Speciale difesa: Pakistan, stampa, vendute agli Usa armi per l’Ucraina in cambio di aiuto per l’accordo con l’Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di forniture pachistane all’Ucraina ha parlato anche il quotidiano economico indiano “The Economic Times”, che a luglio ha rivelato di essere a conoscenza di una spedizione di quasi 200 container di scorte di difesa prodotte da Pakistan Ordnance Factories in partenza da Karachi e diretta probabilmente a Danzica, in Polonia. Nella città polacca sarebbe precedentemente arrivata un’altra consegna di Pakistan Ordnance Factories – veicoli per la difesa aerea, lanciarazzi, veicoli di recupero, cartucce e pezzi di ricambio – spedita con una nave statunitense e transitata per la base navale di Aqaba in Giordania. Secondo il giornale indiano anche il ministero della Difesa del Regno Unito avrebbe stipulato un accordo con Pakistan Ordnance Board per la fornitura di armi all’Ucraina e organizzato un ponte aereo attraverso la Romania. (Inn)