Speciale difesa: Germania, ministri Difesa e Finanze positivi al Covid

- I ministri della Difesa e delle Finanze della Germania, Boris Pistorius e Christian Lindner, sono risultati positivi ai test per il Covid-19. A seguito dell’infezione, Lindner presenta lievi sintomi influenzali e ha annullato tutti gli impegni, pur continuando a lavorare dalla propria abitazione. A sua volta, Pistorius non sarà presente alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, in programma presso la base dell’aeronautica statunitense a Ramstein. (Geb)