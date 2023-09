© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunisce presso la base dell'aeronautica statunitense a Ramstein, in Renania-Palatinato, il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Udcg), impegnata a respingere l'invasione russa. I ministri della Difesa e alti ufficiali dei 54 Paesi dell'Udcg discuteranno degli aiuti militari per l'ex repubblica sovietica. L'incontro si tiene su iniziativa del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. (Geb)