Sanità: pronti 32 progetti sostenuti da Fondazione Cariplo, Fondazione Umberto Veronesi ETS e Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Cariplo, Fondazione Umberto Veronesi ETS e Regione Lombardia, insieme per la ricerca scientifica. 10,5 milioni di euro destinati a 32 progetti sostenuti sul territorio lombardo. Importanti i risultati ottenuti in particolare su 4 ambiti di interesse privilegiati. Tra i progetti sostenuti, l’implementazione di un protocollo di gestione integrata tra ospedale e medicina del territorio, lo studio dei danni cardiaci a lungo termine nel long-covid, la realizzazione di interventi di psico-teleterapia, l’analisi della risposta immunitaria nei soggetti immunocompromessi e l’indagine sul ruolo degli animali domestici nella trasmissione dell’infezione. Trentadue progetti finanziati sul bando congiunto dedicato alla ricerca che ha unito Fondazione Cariplo, Fondazione Umberto Veronesi ETS e Regione Lombardia nell’iniziativa “Covid-19: insieme per la ricerca di tutti”. Risorse ingenti pari a 10,5 milioni di euro che hanno portato allo sviluppo di progetti e risultati importanti. Il bando, pubblicato nel 2020 come risposta immediata al diffondersi della pandemia Covid-19, a sostegno della ricerca scientifica e come contributo nella risposta all’emergenza sanitaria, ha riscosso interesse da parte di tutte le eccellenze del mondo lombardo della ricerca – pubbliche e private – e da importanti organismi di ricerca extra-lombardi."Di fronte all'emergenza ci siamo subito mobilitati e abbiamo lavorato insieme per fornire risposte al nostro territorio fortemente colpito dalla pandemia. Speriamo di non rivivere più una situazione così drammatica ma sicuramente ora siamo più preparati e la comunità scientifica ha migliorato la conoscenza del virus" - ha dichiarato Enrico Lironi, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo. "Abbiamo deciso di scendere in campo attivamente nella lotta contro il Coronavirus, con questo importante finanziamento, con l’obiettivo di sviluppare nuove misure di protezione per le persone più a rischio di complicazioni gravi, per implementare protocolli terapeutici e innovativi e determinare i reali tassi di letalità e diffusione del virus. I risultati ottenuti dalle ricerche hanno ad oggi evidenziato che vi posso essere ricadute efficaci non solo per il virus SARS-CoV-2, ma anche per molte altre malattie infettive e inoltre sarà possibile favorire una migliore comunicazione integrata tra ospedali e medici di medicina generale. Siamo molto soddisfatti che due eccellenze come Fondazione Veronesi e Fondazione Cariplo si siano attivate in brevissimo tempo per la creazione del bando e l’assegnazione dei finanziamenti a disposizione in un momento di grande emergenza sanitaria globale” - ha affermato Chiara Tonelli, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi ETS e Professore Emerito di Genetica presso l’Università degli Studi di Milano. Contributi concessi a fondo perduto, variano da progetto a progetto: si parte da un minimo di circa 100 mila euro per arrivare ad oltre 770 mila euro. Dei 32 progetti, 15 riguardano la ricerca fondamentale. L’obiettivo prioritario è progredire nella conoscenza del SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia dei Coronavirus. (Com)