Innovazione: Palermo (Acea), intelligenza artificiale utile per gestione ciclo idrico integrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’intelligenza artificiale ci indica che serve più acqua. "L’intelligenza artificiale può essere molto utile per ottimizzare la gestione del ciclo idrico integrato: noi la stiamo iniziando ad utilizzare, siamo avanti in questo e i risultati sono sorprendenti”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, a margine del Forum Enpaia 2023. Una delle principali sfide, per l’Ad di Acea, è quella di “incrementare il riuso dell’acqua”, utilizzando quella che esce dai depuratori. “Le reti idriche sono a livello comunale e provinciale, sarebbe bello avere una rete integrata”, ha concluso. (Rin)