Agricoltura: Freni, comparto genera numeri importantissimi per sistema Paese

- Il comparto agricoltura genera numeri importantissimi per il sistema Paese. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Federico Freni, a margine del Forum Enapaia 2023. “Enpaia – ha precisato – ci dimostra quanto una sana gestione di filiera possa dare risultati incredibili”. “I prezzi dell’agroalimentare – ha aggiunto Freni – sono quelli che scendono più tardi dalla curva dell’inflazione. La strategia del governo è continuare a garantire sussidi strutturali e incentivare strutture di filiera”. “Investire in formazione sta diventando sempre più essenziale, senza il Paese non ha futuro”, ha concluso. (Rin)