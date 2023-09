Cassino: controlli su A1, agenti arrestano truffatori anziani che avevano colpito in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truffano una anziana donna in Abruzzo e tentano di fuggire verso Napoli ma a Cassino, sull’autostrada A/1, sono stati arrestati dagli agenti della Sottosezione polizia stradale. I poliziotti hanno proceduto al controllo di due uomini che viaggiavano su una Fiat Panda. Poiché gli stessi non davano spiegazioni circa il loro viaggio, ed entrambi annoveravano precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare il conducente dell’autovettura aveva in atto l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e la presentazione alla Polizia Giudiziaria, gli agenti procedevano alla perquisizione del veicolo e dei suoi due occupanti. La perquisizione ha portato al rinvenimento addosso ai fermati di una somma di 1620 euro, mentre nelle parti intime sono stati trovati numerosi preziosi. Sicuri dell’ennesima truffa agli anziani, gli agenti hanno effettuato ulteriori accertamenti, che grazie anche alla collaborazione dei colleghi della Squadra Mobile de L’Aquila, hanno confermato i loro sospetti. (segue) (Rer)