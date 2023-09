Cassino: controlli su A1, agenti arrestano truffatori anziani che avevano colpito in Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due si erano resi protagonisti dell'ennesima truffa ad una anziana. La donna aveva ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, spacciandosi per suo nipote le chiedeva di consegnare ad un suo amico che si stava già recando presso la sua abitazione una somma di denaro che gli avrebbe permesso di evitare una denuncia. La malcapitata pur di evitare guai al proprio nipote ha consegnato denaro e gioielli fino a raggiungere la somma richiesta. I due truffatori su disposizione dell’A.G., sono stati arrestati e portati nel carcere di Cassino, uno dei due fermati, veniva riconosciuto dalla vittima come quello che aveva preso in consegna i valori. (Rer)