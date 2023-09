Energia: Pichetto, possibile proroga su fine mercato tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda un'eventuale uscita dal mercato della tutela "è una valutazione che dovrà fare il Consiglio di ministri, che va fatta in raccordo con l'Unione europea, ma rispetto al quadro iniziale le condizioni sono completamente diverse". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energrica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno "Le Buone leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia". "È difficile immaginare che dieci milioni di famiglie italiane all'11 gennaio 2024 ricevano una bollettazione da una Srl che non conoscono", ha aggiunto. "Questo - ha proseguito - è un disagio, ma il disagio maggiore è che il quadro che abbiamo al livello internazionale dei prezzi del gas, che è il riferimento per i prezzi dell'energia, e che non ci tranquillizza rispetto a quelli dei potrebbero essere i benefici di questa liberalizzazione", ha sottolineato. "C'è un ragionamento di proroga e può esserci anche un ragionamento di accoppiamento tra una parte dei non vulnerabili rispetto ai vulnerabili", ha concluso. (Rin)