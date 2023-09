Imprese: Ronzulli (FI), difendere e sostenere concerie, eccellenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compito della politica è camminare a fianco e sostenere il mondo produttivo, cioè la spina dorsale della nostra economia, per assicurare la tenuta e il rilancio del nostro Paese. Per questo è necessaria la tutela del made in Italy, la difesa dell'eccellenza italiana e la sua promozione all'estero. Forza Italia c'è, fin dalla sua nascita e ancora oggi, nel solco tracciato dal presidente Berlusconi. Ho voluto sottolinearlo oggi all'amministratore delegato di Lineapelle, Fulvia Bacchi, visitando a Milano la fiera ormai diventata un'icona della creatività e della capacità imprenditoriale delle nostre aziende". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in occasione della Fiera Lineapelle. "Quando un comparto come quello delle concerie italiane fattura quasi 5 miliardi di euro all'anno, copre il 65 per cento del mercato europeo ed il 22 di quello mondiale, abbiamo il dovere e la responsabilità di accompagnarlo con provvedimenti che possano valorizzarlo, difendendolo dalle aggressioni esterne e dai tentativi di penalizzarlo da parte di chi vuole colpire le nostre imprese in nome di un'ideologia ecologista miope, che non si preoccupa di quanti danni produca nei confronti degli imprenditori, dei lavoratori e delle famiglie italiane", ha concluso.(Rin)