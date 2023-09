Speciale difesa: ministro Blaszczak, altri due caccia Fa-50 arrivano in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati in Polonia altri due caccia Fa-50 di produzione sudcoreana. Lo ha annunciato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. “All’aeroporto di Varsavia è atterrato un trasporto con due aerei per l’aeronautica. Entro la fine dell’anno finalizzeremo la fornitura dei primi dodici esemplari”, ha dichiarato il ministro in un messaggio su X (ex Twitter). (Vap)