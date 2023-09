Speciale difesa: Repubblica Ceca, polizia perquisisce gli uffici dello Stato maggiore delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha perquisito gli uffici dello Stato maggiore delle forze armate della Repubblica Ceca e altre strutture e luoghi privati. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. L’ufficio del procuratore statale ha precisato che l’azione è legata un’indagine su alcuni contratti del ministero della Difesa. Nove persone sono indagate. “Posso confermare che in alcune strutture delle forze armate la polizia sta conducendo azioni relative a una procedura penale”, ha riferito il ministero della Difesa in un messaggio su X (ex Twitter). (Vap)