© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno “presto” carri armati M1 Abrams all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Usa, Lloyd Austin, alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Udcg), in corso presso la base dell'aeronautica statunitense a Ramstein, in Renania-Palatinato. (Geb)