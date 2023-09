© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva dell'Ucraina contro le truppe di invasione russe registra “progressi costanti”. È quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Usa, Lloyd Austin, alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Udcg), in corso presso la base dell'aeronautica statunitense a Ramstein, in Renania-Palatinato. (Geb)