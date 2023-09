Pensioni: Zani (Tendercapital), fondi e casse previdenza fondamentali per sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le casse di previdenza e i fondi pensione svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese. Lo ha dichiarato Moreno Zani, presidente di Tendercapital, a margine del Forum Enpaia 2023. “In questo momento dobbiamo trovare investimenti sostenibili. Uno dei temi prioritari riguarda i giovani, il problema degli alloggi, ma anche le strutture ricettive per gli anziani. Questo è quello su cui gli investitori professionali istituzionali dovrebbero indirizzarsi”, ha aggiunto. (Rin)