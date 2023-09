Trasporti: Corradi (Trenitalia), su rete Fs in estate 75 milioni turisti, crescita su 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa estate "sono arrivati in Italia con il treno 75 milioni di turisti. Ne contiamo 35 milioni solo ad agosto". Lo ha detto l'Amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, nel corso della tavola rotonda promossa da Fisascat Cisl e Fit Cisl "Trasporti e Turismo, una strategia comune per lo sviluppo del Paese" all'hotel Quirinale di Roma. "Rispetto al periodo pre pandemico (2019, ndr) i numeri sono più alti - ha spiegato -. I turisti provenienti dalla Svizzera, dalla Germania e dall'Austria avevano dimenticato che si potesse raggiungere l'Italia anche attraverso il treno e non solo tramite l'aereo. Questo perché abbiamo lavorato affinché anche il viaggio divenisse un'esperienza da vivere", ha aggiunto Corradi.(Rer)