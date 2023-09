Migranti: Magi, ennesimo bluff Meloni, Memorandum con Tunisia è carta straccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ennesimo bluff di Meloni è servito: il Memorandum sulla Tunisia infatti sta per diventare carta straccia visto che Saied pretende di ricevere risorse finanziarie per bloccare profughi e migranti senza garantire alcun impegno di riforma per la stabilità del Paese che governa in modo sempre più autocratico", denuncia su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. "Come previsto, Giorgia Meloni ha rivenduto all’Europa come vittoria un accordo tutt’altro che chiuso e che finora è servito a Saied per ricattare Italia ed Ue, torturare i migranti e ricacciarli nel deserto per farli morire di fame e di sete. Ma la cosa ancora più grave - prosegue Magi - è che la falsa strategia di Meloni ha umiliato l’Europa che è dovuta scendere a patti con il regime tunisino in cambio di nulla: spiace che la presidente della Commissione von der Leyen si sia prestata a questa crudele farsa in cambio pensando di averne un beneficio in vista dei futuri equilibri politici europei. Questa è l’Europa che non ci piace e - conclude - contro cui ci candideremo alle prossime elezioni europee: l’Europa debole dei sovranisti che baratta con i dittatori di tutto il mondo i valori su cui si fonda la costruzione politica del nostro continente". (Rin)