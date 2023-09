Nigeria-Sudafrica: incontro Tinubu-Ramaphosa, rafforzare relazioni economiche "per un'Africa più forte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramaphosa ha concordato sul fatto che la Nigeria e il Sudafrica abbiano potenzialmente una maggior ricchezza da creare insieme, sfruttando una partnership sinergica. “Siamo due delle principali economie del nostro continente ed è importante approfondire i legami economici, soprattutto alla luce dell’Accordo di libero scambio continentale africano. Teniamo molto all’approfondimento delle nostre relazioni economiche”, ha detto il presidente sudafricano, osservando che la storia ha dimostrato che la Nigeria e il Sudafrica "possono muovere il mondo" su questioni di reciproco interesse quando le due nazioni cooperano. “Ci piacerebbe vedere la Nigeria e il Sudafrica lavorare a stretto contatto su una serie di questioni perché ogni volta che uniamo le forze, abbiamo avuto un impatto a livello globale attraverso le nostre posizioni congiunte. Insieme possiamo far avanzare il Sud del mondo”, ha dichiarato Ramaphosa, aggiungendo che l'Africa è un continente che è stato "saccheggiato" e che per questo è necessario "cercare partner che ci aiutino a promuovere i nostri interessi”. Il leader sudafricano ha inoltre sfruttato l'opportunità dell'impegno bilaterale per estendere un invito a Tinubu a visitare il Sudafrica come parte degli sforzi per approfondire i legami economici e la relazione più ampia tra i due paesi. Accettando l'invito, Tinubu ha affermato che un'Africa in cui Nigeria e Sudafrica lavorano in sinergia per promuovere i reciproci interessi comuni è "la versione più forte" del continente. (Nys)