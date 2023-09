Pa: Zangrillo, entro il 2026 semplificazione di 600 procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho l’obiettivo di semplificare 600 procedure amministrative entro il 2026. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, al convegno “Semplificare. Le buone leggi per far ripartire l’Italia”. Zangrillo ha spiegato che sarà un processo condiviso con gli altri interlocutori. “L’emergenza assoluta della Pa è quella di renderla attrattiva per le giovani generazioni”, ha aggiunto Zangrillo spiegando che per fare questo “bisogna lavorare sul tema del merito e delle procedure concorsuali accettabili, che non possono essere di due anni come era prima del Covid”. (Rin)