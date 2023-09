Russia-Cina: Patrushev, sviluppo cooperazione bilaterale è particolarmente importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ulteriore approfondimento della cooperazione russo-cinese “è particolarmente importante”, considerando la campagna “lanciata dall'Occidente” per scoraggiare Mosca e Pechino. È quanto ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Mosca. "Nel contesto della campagna lanciata dall'Occidente collettivo per trattenere la Russia e la Cina, un ulteriore approfondimento della collaborazione russo-cinese sull'arena internazionale è di particolare importanza", ha osservato Patrushev. "In questo contesto, voglio confermare il nostro continuo sostegno a Pechino sulle questioni di Taiwan, Xinjiang, Tibet e Hong Kong, che vengono utilizzate dall'Occidente per screditare la Cina", ha proseguito il funzionario russo. Patrushev ha anche sottolineato come gli approcci di Russia e Cina alle questioni fondamentali dell'ordine mondiale moderno “sono vicini”. I due Paesi, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, sostengono il "principio fondamentale della sicurezza uguale e indivisibile”, nonché “il desiderio di difendere gli interessi nazionali e un percorso indipendente di sviluppo". (Rum)