Scuola: Sasso (Lega), con riforma voto in condotta si riporta rispetto

- Con la Lega al governo ritorna il rispetto per gli insegnanti e per la scuola. Lo dichiara il deputato Rossano Sasso, capogruppo della Lega in commissione Cultura, Scienza e Istruzione. "Grazie alla riforma del voto in condotta voluta dal ministro Valditara, abbiamo dato un segnale inequivocabile ai fautori della deriva progressista nelle scuole. Chi bullizza e picchia un compagno, chi spara pallini a una docente, chi attua condotte lesive della dignità dell'istituzione, deve pagarne le conseguenze", prosegue. "Dispiace per le critiche faziose, a dir poco, della sinistra sindacale e politica. Confondono autorevolezza con autoritarismo. Se pensano, però, di rivivere i fasti (per loro) sessantottini con noi al governo si sbagliano di grosso", continua Sasso. "Rileggano almeno il discorso del Presidente Mattarella, che proprio ieri nel citare Platone, rivolgendosi ai genitori, ha ribadito la necessità di riportare nelle nostre scuole il rispetto per i docenti. Un appello, infine, agli studenti: non ci si può dividere su argomenti come questi. Che siate di destra o di sinistra, dovete avere rispetto per i vostri docenti, con loro state disegnando il vostro futuro", conclude il deputato leghista.(Rin)