Sardegna: aperta circonvallazione di Mores, collegamenti più veloci col nord-est dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata la nuova circonvallazione di Mores, nel Sassarese. Il progetto, del valore complessivo di 8 milioni di euro, è uno snodo importante con il sud e il nord-est della Sardegna, dal momento che collega la statale 131 con la Sassari-Olbia attraverso la provinciale 63, offrendo così una soluzione di mobilità moderna e efficiente. Una delle caratteristiche principali di questa nuova strada è la sua capacità di smaltire il traffico in modo più omogeneo. Con due corsie larghe 3,75 metri ciascuna e due banchine laterali bitumate di 1,50 metri, la circonvallazione offre ampio spazio per il passaggio sicuro dei veicoli, compresi quelli pesanti. La circonvallazione di Mores, lunga 1,5 chilometri, è stata progettata con una pendenza massima del 1,93 per cento, garantendo un percorso agevole e sicuro per i conducenti di veicoli di tutte le dimensioni. All'inaugurazione ufficiale hanno partecipato l'amministratore della Provincia di Sassari, Pietro Fois, il sindaco di Mores Enrico Virdis e gli assessori regionali ai lavori pubblici, Pier Luigi Saiu, e agli enti locali, Aldo Salaris.(Rsc)