Clima: Mase finanzia nuovo centro gestione emergenze nell'isola caraibica di Santa Lucia

- Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha finanziato con un contributo di oltre due milioni di euro la realizzazione di un Centro per la gestione delle emergenze climatiche a Santa Lucia (isola orientale dei Caraibi), realizzato con e-Geos (ASI/Telespazio) e ad oggi operativo. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Geo-Information Centre (Gic) in Saint Lucia", che ha permesso la creazione di un sistema di allerta meteo precoce (Early Warning System) propedeutico alla gestione delle emergenze climatiche che colpiscono con frequenza l'isola caraibica. Il sistema è in grado di fornire in poche ore mappe satellitari pre e post evento con copertura globale, per supportare le operazioni di soccorso a seguito di eventi climatici catastrofici. Il Centro di Geo-informazione (Gic), sviluppato da e-Geos, integra le capacità tecnologiche della costellazione satellitare italiana Cosmo-SkyMed, i dati generati dai radar meteorologici, i modelli idraulici e le capacità dell'azienda nel settore strategico dell'emergency mapping. Il nuovo Centro, operato dal Saint Lucia Meteorological Services - Slumet - rafforzerà la capacità di allerta in caso di eventi climatici estremi delle autorità locali per la protezione della popolazione e delle infrastrutture, fornendo una rapida valutazione sia prima che a seguito dei danni post evento.(Com)